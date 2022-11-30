«Книга добрых дел» выходит на международный уровень

Дагестанский проект духовно-нравственного воспитания молодежи «Книга добрых дел» была презентована на международном форуме IBFM в Стамбуле.

«Книга добрых дел» — это ежедневник, позволяющий планировать и регулярно совершать добрые дела в различных сферах жизни. Приятно, что не только русскоязычные руководители образовательных и спортивных учреждений заинтересовались Книгой для своих воспитанников, но и представители власти Турции также проявили к ней интерес и ожидают ее турецкую версию», — рассказал автор идеи Мухаммад Юнусов.