Ключи от 105 новых квартир вручили сиротам в Махачкале.

Заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов в понедельник, 21 ноября, принял участие в торжественной церемонии вручение ключей от новых квартир жителям города Махачкалы по программе предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.

Мэр города Салман Дадаев отметил, что это событие является не только знаменательным, но и долгожданным не только для обладателей новых квартир, но и руководства города.

«Мы всей командой приложили много усилий для того, чтобы приблизить этот день. Во взаимодействии с правительством региона была проделана колоссальная работа в части увеличения стоимости квартир. Правительство нас поддержало — увеличило бюджетные возможности для того, чтобы мы могли приобрести эти квартиры.

И если в 2019 году мы приобретали 42 квартиры, в 2020 году — 40 квартир, то в этом году впервые за всю историю Махачкалы, и в Дагестане такого не было, чтобы разово по данной программе приобреталось 105 квартир.

Это не просто какая-то цифра — 105 сложившихся семей получат квартиры. Причем мне очень приятно сообщить, что не по 33 квадратных метра, как положено по нормативу, а благодаря нашему поставщику квартир, которые эти замечательные дома построил, минимальное площадь квартиры будет составлять от 45 до 55 квадратных метров. Это полноценные хорошие квартиры с ремонтом, газовой плитой, сантехникой.

Дадаев также добавил, что компания поставщика построила благоустроенную детскую площадку, а в последующем на прилегающих территориях запланировано строительство небольших школ.