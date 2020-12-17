Ключевые тезисы итоговой пресс-конференции Президента России Владимира Путина 17 декабря 2020 года

Президент России Владимир Путин 17 декабря провел большую пресс-конференцию. В условиях пандемии коронавируса 16-я по счету встреча главы государства с журналистами прошла в нетрадиционном формате — как видеоконференция.

Владимир Путин вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огареве. Общение российского лидера с журналистами продлилось 3 часа 43 минут, за которые президент ответил на 68 вопросов.

В заключение Владимир Путин поздравил всех участников пресс-конференции с наступающим Новым годом.

Приводим основные тезисы пресс-конференции:

продолжим традицию реагировать на все поступившие обращения. Для меня такая пресс-конференция не является формальностью. Нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами РФ, чем услышать, как и чем мы живем;

в нынешнем году есть и плюсы, и минусы, как и всегда. Конечно, он связан с проблемой пандемии, но она характерна для всего мира. Вообще проблем море ;

; падение ВВП у нас 3,6% на данный момент. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах ЕС и США. Промышленное производство подсело на 3%, главным образом за счет нефти;

реальная заработная плата, надеюсь, до конца года вырастет на 1,5%. Но реальные располагаемые доходы падают — это связано с падением доходов у бизнеса;

70% российского бюджета уже формируется не за счет нефти и газа. Если кому-то хочется представлять нас бензоколонкой, это не имеет под собой основания ;

; ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии. Но российская система оказалась более эффективной;

мы увеличили производство масок в 20 раз, такое мало где бывает;

Россия первой в мире изобрела и начала производить вакцину против COVID-19. Это хорошая вакцина, не раз уже говорил, ни одного серьезного случая побочных явлений ;

; надо реформировать санитарно-эпидемиологическую службу;

может быть, не все еще осознали, но ответственность Госдумы после принятия поправок в Конституцию серьезно выросла. Связка «парламент — правительство» очень важна;

пока не привился от COVID-19, поскольку в гражданском обороте пока нет вакцины, подходящей по возрасту. Как только появится возможность — обязательно пройду вакцинацию ;

; пока в стране недостаточно «железа», оборудования для производства нужного количества доз вакцины. В начале 2021-го уже будут миллионы доз;

слухов о происхождении коронавируса много, но никаких подтверждений обвинений в чей-то адрес нет;

вмешиваться в выборы будут. Мы это знаем и мы к этому готовы ;

; была ситуация и хуже, чем сейчас. В 2000 году за чертой бедности жили 29% населения, на доходы ниже прожиточного минимума;

13,5% россиян живут за чертой бедности;

главное, чтобы правительство РФ в ситуации с ценами на продукты не перегнуло палку. На цены будем смотреть внимательно;

не согласен с тем, что мусорная реформа тормозится в регионах. Надо добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году все сортировали соответствующим образом и перерабатывали;

избранный президент США Джо Байден человек опытный, как во внутренней политике, так и во внешней. Надеемся, что хотя бы часть проблем будут решаться при новой администрации;

человек опытный, как во внутренней политике, так и во внешней. Надеемся, что хотя бы часть проблем будут решаться при новой администрации; Зачем травить Навального, кому он нужен? Если бы хотели — довели бы до конца ;

; оппозиции нужно доказывать свою состоятельность либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной, чтобы она была применена в этой стране;

Россия будет наращивать поддержку Донбасса, это касается производств, социальной сферы и инфраструктуры. Мы понимаем всю сложность ситуации, которая там сложилась;

в 2021 году все российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом;

если у некоторых вузов есть возможность «поиграть» финансами, то, наверное, можно пойти на определенное снижение платы за обучением там, где она преимущественно в онлайн-режиме;

обо мне тоже всякую фигню пишут, но ничего, надо держаться, такова жизнь;

есть плохие чиновники, в семье не без урода;

как только врачи позволят — так и будут открыты границы ;

; никаких кадровых изменений в правительстве РФ пока не планируется. Кабмин формировали под стратегические цели, он в целом работает эффективно;

ситуация с внесением поправок в Конституцию РФ созрела, мы сделали это вовремя;

социальные гарантии по индексации пенсии — как в 1993 году можно было такое записать? Тогда пенсию не платили по полгода. Это же все было. А сейчас другая ситуация, нужно не позволить и сегодняшним руководителям, и будущим не делать этого;

будет создана отдельная структура, которая займется исключительно внутренним туризмом;

у нас часто расходятся взгляды на отдельные вопросы с Эрдоганом, может быть даже иногда они противоположные. Но это человек, который держит слово, мужчина, он хвостом не виляет. Если он считает, что выгодно для его страны, он идет до конца;

формально у меня есть разрешение от народа выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Делать это или нет — посмотрю ;

; у меня были добрые отношения с Фургалом, я понимаю людей, которые огорчены возбуждением дела. Но как быть с обвинениями? Это же не какое-то политическое преследование;

выход из кризиса зависит от того, когда мы проведем вакцинацию и снимем ограничения. Рассчитываю, что в ближайшие полгода ситуация изменится в лучшую сторону;

власти думают о возможности новых выплат на детей, анализируют ситуацию;

реакция на попрание прав верующих должна быть, но лишение человека жизни недопустимо;

статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем;

индексация пенсий работающим пенсионерам, конечно, очень важна. Я бы подумал об отдельный категориях пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства;

Путин — Западу: Вы говорите, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами — да, мы белые и пушистые. Вы умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?

ну уж точно не мы агрессивные — может быть, не пушистые, но во всяком случае весьма благообразные, настроенные на диалог. Ребята, давайте жить дружно;

надеюсь, что к 2025 году уровень газификации в России достигнет примерно 90% с нынешних 71%, если позволят технические возможности;

чтобы историю не переписывали, Россия должна быть сильной и самодостаточной — в том числе в экономическом смысле;

рост ФНБ не значит, что мы готовимся к потрясениям;

можно обсудить введение международных сертификатов для граждан, получивших прививку от коронавируса;

производители и экспортеры считают, что не должны терять прибыль на внутреннем рынке, не бизнес забывает, сколько государство вложило в него;

всем семьям с детьми до 7 лет государство выплатит к Новому году по 5 тысяч рублей.