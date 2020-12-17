Ключевые тезисы итоговой пресс-конференции Президента России Владимира Путина 17 декабря 2020 года

Президент России Владимир Путин 17 декабря провел большую пресс-конференцию. В условиях пандемии коронавируса 16-я по счету встреча главы государства с журналистами прошла в нетрадиционном формате — как видеоконференция.
Владимир Путин вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огареве. Общение российского лидера с журналистами продлилось 3 часа 43 минут, за которые президент ответил на 68 вопросов.
В заключение Владимир Путин поздравил всех участников пресс-конференции с наступающим Новым годом.
Приводим основные тезисы пресс-конференции:
- продолжим традицию реагировать на все поступившие обращения. Для меня такая пресс-конференция не является формальностью. Нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами РФ, чем услышать, как и чем мы живем;
- в нынешнем году есть и плюсы, и минусы, как и всегда. Конечно, он связан с проблемой пандемии, но она характерна для всего мира. Вообще проблем море;
- падение ВВП у нас 3,6% на данный момент. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах ЕС и США. Промышленное производство подсело на 3%, главным образом за счет нефти;
- реальная заработная плата, надеюсь, до конца года вырастет на 1,5%. Но реальные располагаемые доходы падают — это связано с падением доходов у бизнеса;
- 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефти и газа. Если кому-то хочется представлять нас бензоколонкой, это не имеет под собой основания;
- ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии. Но российская система оказалась более эффективной;
- мы увеличили производство масок в 20 раз, такое мало где бывает;
- Россия первой в мире изобрела и начала производить вакцину против COVID-19. Это хорошая вакцина, не раз уже говорил, ни одного серьезного случая побочных явлений;
- надо реформировать санитарно-эпидемиологическую службу;
- может быть, не все еще осознали, но ответственность Госдумы после принятия поправок в Конституцию серьезно выросла. Связка «парламент — правительство» очень важна;
- пока не привился от COVID-19, поскольку в гражданском обороте пока нет вакцины, подходящей по возрасту. Как только появится возможность — обязательно пройду вакцинацию;
- пока в стране недостаточно «железа», оборудования для производства нужного количества доз вакцины. В начале 2021-го уже будут миллионы доз;
- слухов о происхождении коронавируса много, но никаких подтверждений обвинений в чей-то адрес нет;
- вмешиваться в выборы будут. Мы это знаем и мы к этому готовы;
- была ситуация и хуже, чем сейчас. В 2000 году за чертой бедности жили 29% населения, на доходы ниже прожиточного минимума;
- 13,5% россиян живут за чертой бедности;
- главное, чтобы правительство РФ в ситуации с ценами на продукты не перегнуло палку. На цены будем смотреть внимательно;
- не согласен с тем, что мусорная реформа тормозится в регионах. Надо добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году все сортировали соответствующим образом и перерабатывали;
- избранный президент США Джо Байденчеловек опытный, как во внутренней политике, так и во внешней. Надеемся, что хотя бы часть проблем будут решаться при новой администрации;
- Зачем травить Навального, кому он нужен? Если бы хотели — довели бы до конца;
- оппозиции нужно доказывать свою состоятельность либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной, чтобы она была применена в этой стране;
- Россия будет наращивать поддержку Донбасса, это касается производств, социальной сферы и инфраструктуры. Мы понимаем всю сложность ситуации, которая там сложилась;
- в 2021 году все российские школы должны быть обеспечены высокоскоростным интернетом;
- если у некоторых вузов есть возможность «поиграть» финансами, то, наверное, можно пойти на определенное снижение платы за обучением там, где она преимущественно в онлайн-режиме;
- обо мне тоже всякую фигню пишут, но ничего, надо держаться, такова жизнь;
- есть плохие чиновники, в семье не без урода;
- как только врачи позволят — так и будут открыты границы;
- никаких кадровых изменений в правительстве РФ пока не планируется. Кабмин формировали под стратегические цели, он в целом работает эффективно;
- ситуация с внесением поправок в Конституцию РФ созрела, мы сделали это вовремя;
- социальные гарантии по индексации пенсии — как в 1993 году можно было такое записать? Тогда пенсию не платили по полгода. Это же все было. А сейчас другая ситуация, нужно не позволить и сегодняшним руководителям, и будущим не делать этого;
- будет создана отдельная структура, которая займется исключительно внутренним туризмом;
- у нас часто расходятся взгляды на отдельные вопросы с Эрдоганом, может быть даже иногда они противоположные. Но это человек, который держит слово, мужчина, он хвостом не виляет. Если он считает, что выгодно для его страны, он идет до конца;
- формально у меня есть разрешение от народа выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Делать это или нет — посмотрю;
- у меня были добрые отношения с Фургалом, я понимаю людей, которые огорчены возбуждением дела. Но как быть с обвинениями? Это же не какое-то политическое преследование;
- выход из кризиса зависит от того, когда мы проведем вакцинацию и снимем ограничения. Рассчитываю, что в ближайшие полгода ситуация изменится в лучшую сторону;
- власти думают о возможности новых выплат на детей, анализируют ситуацию;
- реакция на попрание прав верующих должна быть, но лишение человека жизни недопустимо;
- статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем;
- индексация пенсий работающим пенсионерам, конечно, очень важна. Я бы подумал об отдельный категориях пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства;
- Путин — Западу: Вы говорите, что мы белые и пушистые. По сравнению с вами — да, мы белые и пушистые. Вы умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?
- ну уж точно не мы агрессивные — может быть, не пушистые, но во всяком случае весьма благообразные, настроенные на диалог. Ребята, давайте жить дружно;
- надеюсь, что к 2025 году уровень газификации в России достигнет примерно 90% с нынешних 71%, если позволят технические возможности;
- чтобы историю не переписывали, Россия должна быть сильной и самодостаточной — в том числе в экономическом смысле;
- рост ФНБ не значит, что мы готовимся к потрясениям;
- можно обсудить введение международных сертификатов для граждан, получивших прививку от коронавируса;
- производители и экспортеры считают, что не должны терять прибыль на внутреннем рынке, не бизнес забывает, сколько государство вложило в него;
- всем семьям с детьми до 7 лет государство выплатит к Новому году по 5 тысяч рублей.