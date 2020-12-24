Ключевые направления Концепции социально-экономического развития Дагестана до 2025 года

Сергеем Меликовым было поручено разработать Концепцию соцэкономического развития республики на период до 2025 года для обеспечения ее динамичного развития. Концепция должна решить вопросы увеличения уровня комфортности проживания, динамичного роста экономики, решения задач национального характера, отраженных в Указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Концепция позволит эффективно использовать потенциал республики, достичь роста экономики, развить человеческий капитал. Определены проблемы, преспятсвующие реализации данных задач: доля отраслей с высокой отдачей налогов; низкая бюджетная обеспеченность, ограниченность ресурсов для обеспечения инженерной инфраструктуры; низкий уровень энергообеспесенности; ограниченность социальной инфраструктуры; низкие зарплаты; отсутствие чётко проработанных механизмов выстраивания земельно-имущественных отношений.

Для решения перечисленных проблем определены основные ориентиры соцэкономического развития Дагестана: расширение производства, развитие сельского хозяйства и аграрного сектора, проработка градостроительной политики, формирование туристко-рекрационного сегмента, поддержка развития предпринимательства, развитие инвестплощадок, всестороннее инфраструктурное развитие, ликвидация недостатка образовательных организаций среднего и дошкольного уровней.