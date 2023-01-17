Ключевые мероприятия в праздновании столетия Расула Гамзатова пройдут в Махачкале и Государственном Кремлевском Дворце в городе Москва

Министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева приняла участие в совещании под руководством Сергей Меликова, в рамках которого сообщила о то, что ключевые торжественные мероприятия в рамках празднования векового юбилея Расула Гамзатова пройдут в Махачкале и в Государственном Кремлевском Дворце.

По словам министра, программа праздненств включает в себя множество мероприятий, в числе которых выставка «Мой Дагестан. Наш Расул», музыкально-театрализованное представление «Родники Расула Гамзатова». Также планируется показ программы в столицах Белоруссии и Азербайджана и в городе Санкт-Петербург.