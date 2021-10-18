Политика

«Клянусь верно служить многонациональному дагестанскому народу…»

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Избрание Сергея Меликова на пост Главы Республики Дагестан подавляющим большинством голосов депутатов  Народного Собрания  Дагестана — 82 из 90 депутатов Народного Собрания, говорит о доверии к нему народа Дагестана, депутаты выразили мнение своих избирателей.  Год активной деятельности и анализа стратегического развития республики по всем направлениям С. Меликова с приставкой врио, оценивается населением  позитивно.

Когда Сергей Меликов, человек военный, официально вступая в должность  Главы Республики Дагестан, чеканя слова приносит  присягу:  «Клянусь верно служить многонациональному дагестанскому народу, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики Дагестан и законы Республики Дагестан, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, единство и территориальную целостность Республики Дагестан, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Республики Дагестан». Они звучат по особенному твердо из уст человека с военной закалкой и  вселяют   уверенность у народа, что все то, что озвучено и намечено по стратегическому развитию Дагестана, будет выполнено.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула».

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