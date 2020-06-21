Образование

Клуб лучших учителей Дагестана стал победителем гранта Президента РФ

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Образовательный проект «ЭКОТРОПиЯ» Клуба «Учитель года Дагестана» выиграл Грант Президента РФ. Размер гранта составил полмиллиона рублей. Победивший проект будет реализован в Казбековском районе.

«ЭКОТРОПиЯ» направлен сохранение уникального биотопа озера Горенжо в Казбековском районе. Озеру характерно разнообразие флоры и фауны. На его берегах растут редкие лекарственные растения, а в самом озере обитает Кавказский обыкновенный тритон, вошедший в Красную книгу республики.

Организаторы проекта хотят очистить озеро от бытовых отходов и сформировать «экологический класс» для проведения занятий на природе.

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