Общество

Клуб DAGRUN проведёт свой ежегодный детский забег в Тарках

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25 сентября, в 08:00 беговой клуб DAGRUN проведёт свой ежегодный детский забег в Тарках.

Это будет настоящий праздник для всей семьи: аниматоры для детей, песни, танцы, вкусная еда.

К участию приглашаются не только дети, но и их родители. Возрастное ограничение для детей: от 0 до 17 лет.

2 дистанции: 1 и 3 км.
Все дети, добежавшие до финиша, получат медали, а победителей наградят призами от спонсоров.

Весь забег будет сопровождать живописный маршрут по горе Тарки-Тау.

Ссылка на регистрацию https://russiarunning.com/event/DAGRUN…UNIOR_2022

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