Кизяк — биотопливо горцев

Труд сельского жителя во все времена был тяжелым, жизнь его была далека от технического прогресса. Во всех сёлах Агульского района можно увидеть стенки из кизяков.

Кизяк является основным топливом для сел нашего района. Им отапливаются жилые помещения, разжигают огонь в печах для готовки еды и в сельских пекарнях, когда пекут хлеб.

Почти круглый год время от времени горянки заняты заготовкой кизяка. Сначала навоз кучками собирают в сарае, потом вывозят тачками или на спине в навозных корзинах к месту изготовления кизяка.

На небольшой площадке навоз утрамбовывают ногами слоем в 5-6 см, а потом его режут ударами специальной палкой (тур) на квадраты размером примерно 30 на 35 см. Для сушки готовые формы оставляют на открытом воздухе, разложив их вертикально в течение 10-15 дней.

Только после этого начинают строить кизяковую стену (куппарин цал), уложив снизу большие плиты. Ее строят постепенно частями по мере готовности новой партии кизяка в течение 3-4 месяцев. Одновременно за это время оно хорошо высушивается.

Стена делается, во-первых, для сушки кизяка, во-вторых, стены из кизяка являются одновременно местом их хранения, в-третьих, такая стена является ограждением какой-нибудь хозяйственной пристройки или участка.

Руслан Магарамов