«Кизлярский коньячный завод» в числе лидеров российского рынка коньяка

По итогам четырех месяцев текущего года Росстат определил лидеров на коньячном рынке России. В рейтинге лидеров «Кизлярский коньячный завод» (240,5 тысячи декалитров) расположился на четвертой позиции. Первое место на российском рынке коньяка и бренди заняла Stellar Group, которая по итогам за первый квартал 2023 года произвела 556,3 тысячи декалитров.

Стоит отметить, что Кизлярский коньячный завод вошел в число крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет среди госкомпаний. По итогам 2021 года завод направил на выплату дивидендов 50% и более чистой прибыли по МСФО или РСБУ.

АО «Кизлярский коньячный завод» (ККЗ) в 2022 году получило выручку по РСБУ в размере 3,956 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2021 году. Показатель стал рекордным для предприятия, начиная с 1999 года. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 567,791 млн рублей.

В 2022 году завод увеличил объем производства на 34% по сравнению с 2021 годом, до 887,12 тысячи дал. Продажи предприятия выросли на 33%, до 877,98 тысячи дал.

Кизлярский коньячный завод был основан в 1885 году. ФГУП «Кизлярский коньячный завод» в феврале 2018 года было преобразовано в АО «ККЗ», 100% акций которого находятся в федеральной собственности.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 позиций.

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