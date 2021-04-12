Кизлярский коньячный завод посетила делегация под руководством замминистра финансов РФ Алексея Сазанова

Перспектива развития Кизлярского коньячного завода обсуждалась на совещании заместителя руководителя Министерства финансов России Алексея Сазанова с руководством предприятия. Алексей Сазанов прибыл на завод в составе делегации. По его словам, в прошлом году завод получил государственные субсидии, которые позволяют увеличить производственные мощности предприятия. В рамках совещания замминистра обещал приехать на завод через год для проверки реализации намеченных целей. Напомним, в 2020 году «ККЗ» получил из федерального бюджета почти четыреста миллионов рублей.

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