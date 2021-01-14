Кизлярский электромеханический завод производит продукцию с юбилейным логотипом Дагестана

Флешмобы и акции, посвященные 100-летию со времени образования ДАССР, проходят под официальным логотипом. Кизлярский концерн КЭМЗ также не остался в стороне — весь юбилейный для Дагестана год продукция будет выпускаться с логотипом 100-летия республики.

Отдел рекламы концерна сообщает, что логотипы будут размещены на всей продукции: водонагревателях, котлах, бактерицидных лампах и так далее.

Помимо «логотипного» флешмоба, дагестанцы активно подхватили и флешмоб «фото в национальном костюме», проводимый в соцсетях под хэштегами #национальныйкостюм #100летДАССР