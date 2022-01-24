Кизлярский электромеханический завод планирует провести наземные испытания собственного вертолёта

Дагестанский завод ОАО «Концерн КЭМЗ» на сегодня выпускает около пятисот видов изделий. Кроме того, предприятие осуществляет разработку по изготовлению летательных аппаратов. Так на МАКС-2021 был представлен многоцелевой вертолёт АП-55. В наступившем году ожидается проведение наземных испытаний аппарата. Кроме этого, на заводе города Кизляра происходит изготовление легкомоторных самолётов. Работа проводится во взаимодействии с КБ МАИ. По словам гендиректора завода Ибрагима Ахматова, на предприятии сформировано собственное композитное производство для изготовления оснастки, уже стартовала работа над фюзеляжами самолетов.

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