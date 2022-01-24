Экономика

Кизлярский электромеханический завод планирует провести наземные испытания собственного вертолёта

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Дагестанский завод ОАО «Концерн КЭМЗ» на сегодня выпускает около пятисот видов изделий. Кроме того, предприятие осуществляет разработку по изготовлению летательных аппаратов. Так на МАКС-2021 был представлен многоцелевой вертолёт АП-55. В наступившем году ожидается проведение наземных испытаний аппарата. Кроме этого, на заводе города Кизляра происходит изготовление легкомоторных самолётов. Работа проводится во взаимодействии с КБ МАИ. По словам гендиректора завода Ибрагима Ахматова, на предприятии сформировано собственное композитное производство для изготовления оснастки, уже стартовала работа над фюзеляжами самолетов.

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