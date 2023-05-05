Кизлярские студенты встретились с мобилизованным земляком

В МКЦ прошла встреча молодежи с мобилизованным участником спецоперации.

Георгий Степанов уроженец города Кизляра, выпускник школы №2, трудился в ООО «Горводопровод» и МУП «Очистные сооружения», а 28 октября 2022 года был призван на службу по мобилизации.

После месяца учебы в одной из воинских частей, направлен в зону спецоперации, где и проходил службу на протяжении полугода, сейчас прибыл в отпуск в родной город.

Георгий Юрьевич рассказал о буднях военнослужащих, сплоченности тех, кто находится в зоне боевых действий.

В разговоре была затронута и тема помощи нашим солдатам, которая приходит из тыла. Участник СВО поблагодарил земляков за поддержку, письма и посылки.