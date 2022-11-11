Экономика

Кизлярские рисоводы увеличивают выручку и наращивают объемы производства

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Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил рисовые поля и производственную площадку ООО «Мареновский» в с. Новая Серебряковка Кизлярского района.

Предприятие создано в 2018 году и занято выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя и риса, однолетних и многолетних трав, овощей открытого грунта (томатов), переработкой зерновых культур.

Здесь работают 23 постоянных и 15 сезонных работников.

Результаты производственной деятельности предприятия имеют положительную динамику. Выручка от продажи продукции, товаров работ и услуг за 2021 г. составила 178,2 млн рублей, что на 37 % больше чем в 2020 году. Прибыль составила 36,7 млн рублей.

Общая площадь земельных угодий ООО «Мареновский» составляет 6295 га из которых используется 6015 га из них 2570 га занято под выращиванием риса.

За 9 месяцев 2022 года выручка ООО «Мареновский» составила более 78 млн рублей, уплаченные налоги — более 2 млн руб.

Предприятию удается за год собирать сразу 2 урожая — озимых и риса.

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