Кизлярские рисоводы увеличивают объемы производства

Правительственная делегация во главе с Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в пятницу, 11 ноября, с рабочей поездкой посетила Кизлярский район.

В рамках поездки делегация посетила рисовые поля ООО «Мареновский» в селе Новая Серебряковка. Почетных гостей встречали глава муниципального района Аким Микиров и генеральный директор ООО «Мареновский» Магомедамир Омаров. Здесь они ознакомились с ходом уборки урожая.

В ходе осмотра территории Магомедамир Омаров рассказал, что основным видом деятельности общества является производство растениеводческой продукции, а именно, выращивание пшеницы, кукурузы, ячменя и риса, однолетних и многолетних трав, томатов, а также выращивание и переработка зерновых культур.

Хочу подчеркнуть, что предприятию удается за год собирать сразу 2 урожая — озимых и риса», — рассказал гендиректор.

По словам Омарова, на предприятии установлено современное технологическое оборудование по производству рисовой крупы турецкого производства.

За 9 месяцев 2022 года выручка ООО «Мареновский» составила 78159 тыс. рублей. Налоги, уплаченные за этот период, составили -2110 тыс. руб.

Помимо этого, в своей деятельности ООО «Мареновский» уделяет внимание и молочному скотоводству.

После осмотра рисовых полей и фермы Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил Почетную грамоту Правительства Республики Дагестан комбайнеру ООО «Мареновский» Ахмету Салахбекову, который работает на полях с 14 лет, и поблагодарил его за вклад в развитие предприятия.

Напомним, что рисоводство в Дагестане является одним из перспективных направлений агропромышленного комплекса. В этом году в республике посеяно 30 тыс. 163 га риса. Более 55% от данной площади приходится на хозяйства Кизлярского района.