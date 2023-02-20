Кизляр оказывает гуманитарную помощь участникам СВО

К телемарафону акции «Все для победы», который проходит в Махачкале, присоединились участники из Кизляра.

О проделанной работе рассказали сопредседатель Регионального штаба Народного фронта Елена Лещенко, член Регионального штаба Народного фронта Джамалудин Нажмудинов и исполнительный директор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ахмат Ахматов.

Отметила роль дагестанской молодежи и молодежных организаций в сфере помощи бойцам в СВО Елена Лещенко: «С начала СВО в Кизляре ведется работа по сбору и отправке гуманитарной помощи. Сюда вовлечены школьники и студенты. Огромный вклад внесли образовательные учреждения. Были проведены такие акции как «Письмо солдату», это самая трогательная акция. Кроме того, студенты кизлярского педагогического колледжа приняли участие в акции «Посылка солдату». Они шлют палатки, толстовки, которые отправляются на СВО».

О том, как велся предновогодний сбор в районах северного Дагестана, какое участие принимают школы Дагестана рассказал Джамалудин Нажмудинов: «Педагогические коллективы более 70 школ, родители и учащиеся присоединились к акции помощи участникам СВО. Ими было собрано более 950 посылок с продуктами и теплыми вещами, медикаментами, сладостями. Получат солдаты и теплые письма, написанные детской рукой». Известно, что «Концерн КЭМЗ» производит многое для нужд СВО, в том числе начал производить коптеры.

Как рассказал Ахмат Ахматов, КЭМЗ входит в оборонно-промышленный комплекс РФ и помимо производственных задач, которые он благополучно решает, участвует и в благотворительных акциях. «С начала СВО заводом подготовлена благотворительная продукция на сумму свыше 460 тыс. рублей, перечислены деньги через администрацию Кизляра в размере 300 тыс рублей и 500 тысяч через ОНФ», — сказал он.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/kizljar-vnosit-vklad-v-gumanitarnuju-pomoshh-dlja-uchastnikov-svo/