Кизилюрт шьет для наших

Кизилюртовский филиал Академии модельеров «Грата» присоединился к республиканкой акции «Шьем для наших. Дагестан». Ученицы кизилюртовского филиала шьют для бойцов теплые носки-валенки из флица. Под руководством основателя школы Заиры Магомедиловой, которая и стала инициатором участия в благотворительной акции одна партия девочек готовит закройки, другая сшивает и упаковывает носки.

Труд и время не единственный вклад будущих модельеров в общее дело победы, ученицы Заиры Абдулаевны приобретают и материал для шитья. Здесь не обошлось без трудностей, так, например, поставщики флиса, пользуясь случаем подняли цену на ткань. На помощь швеям-волонтерам пришли жители города, которые узнав об их благих целях помогли девочкам купить материал.

«И нет для нас разницы, русскому солдату или татарину, дагестанцу или осетину, христианину или мусульманину попадется наша помощь. Мы будем рады, если хоть кому-то станет теплее в эту холодную зиму в окопах и укрытиях», – не сдерживая слез, рассказала директор сети школы модельеров Заира Магомедилова. Поднимают умелицы и дух военных, передавая с посылками послания, которые кладут в носки или в балаклавы с пожеланиями скорейшей победы и возвращения домой, где их любят и ждут.

Теплые посылки доставляются на фронт любым подходящим путем. В том, что они дойдут до адресатов девушки не сомневаются.

Источник: https://t.me/kizilyurt_go/2466?single