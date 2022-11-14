Кизилюрт отдал свой грант военнослужащим

Администрация Кизилюрта направила средства призового гранта на поддержку участникам СВО и их семей. Грант в размере 1 миллион 221 тысячи рублей был выделен Кизилюрту за призовое место по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

Согласно Постановлению главы городского округа «город Кизилюрт» Магомеда Магомедова 1 000 000 из этих денег направлен на финансирование дополнительных мер поддержки семей военнослужащих, убывших в зону проведения специальной военной операции в рамках проведения частичной мобилизации.