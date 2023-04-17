Кирилл Глазов: «Послание Сергея Меликова Народному Собранию РД можно считать неким документом, на который будут опираться все уровни власти региона»

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Кирилл Глазов поделился своими ожиданиями от предстоящего Послания главы региона Сергея Меликова Народному собранию РД, которое состоится 19 апреля. «Считаю, что Послание Главы Дагестана будет носить социально-ориентированный характер и направлено на улучшение качества жизни дагестанцев. Большое внимание будет уделено поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семьям. Кроме этого, думаю, будут затронуты вопросы образования, здравоохранения, молодежной политики, развития предпринимательства и туризма. Ожидаю, что Сергей Алимович в своем выступлении обозначит главные приоритеты в развитии республики. В целом Послание Главы Республики Дагестан Народному Собранию можно считать неким документом, опираясь на который, все уровни власти региона будут выстраивать свою работу на ближайшие годы», — прокомментировал Глазов.

Источник: Мирмол