Кирилл Глазов: «Первоочередным для Сергея Алимовича было и остается забота о благополучии простых дагестанцев»

Депутат НС Республики Дагестан Кирилл Глазов прокомментировал прошедшее Послание Народному Собранию РД Главы Дагестана Сергея Меликова.

«Послание Главы Дагестана Сергея Меликова Народному Собранию было очень насыщенным и объемным. В ходе выступления прозвучало много адресных поручений членам Правительства, депутатам и главам муниципальных образований.

Серьезное внимание Сергей Алимович уделил вопросам здравоохранения. Одной из важных задач на текущий год было обозначено принятие и обеспечение мер по вводу в эксплуатацию новых объектов первичного звена здравоохранения. Были затронуты вопросы дополнительной социальной поддержки членов семей мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Радует то, что на берегу Каспийского моря планируется строительство реабилитационного центра для участников СВО. Подводя итоги послания, могу отметить, что первоочередным для Сергея Алимовича была и остается забота о благополучии простых дагестанцев», — отметил Глазов.

Источник: Мирмол