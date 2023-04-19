Общество

Кирилл Глазов: «Первоочередным для Сергея Алимовича было и остается забота о благополучии простых дагестанцев»

Оставить комментарий

Депутат НС Республики Дагестан Кирилл Глазов прокомментировал прошедшее Послание Народному Собранию РД Главы Дагестана Сергея Меликова.

«Послание Главы Дагестана Сергея Меликова Народному Собранию было очень насыщенным и объемным. В ходе выступления прозвучало много адресных поручений членам Правительства, депутатам и главам муниципальных образований.

Серьезное внимание Сергей Алимович уделил вопросам здравоохранения. Одной из важных задач на текущий год было обозначено принятие и обеспечение мер по вводу в эксплуатацию новых объектов первичного звена здравоохранения. Были затронуты вопросы дополнительной социальной поддержки членов семей мобилизованных граждан и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Радует то, что на берегу Каспийского моря планируется строительство реабилитационного центра для участников СВО. Подводя итоги послания, могу отметить, что первоочередным для Сергея Алимовича была и остается забота о благополучии простых дагестанцев», — отметил Глазов.

Источник: Мирмол

Также читают:

Новокулинские очистные сооружения поручено сдать в...
Минобороны РФ выпустит электронную Книгу памяти се...
Магомед Алиханов встретился с военкомом Ахтынского...
Руководитель Дахадаевского района обьявил 22 авгус...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *