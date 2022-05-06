Кириенко приехал в Мариуполь для обсуждения вопросов восстановления города

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Мариуполь, чтобы встретиться с местными жителями и обсудить наболевшие вопросы, главные из которых — помощь пострадавшему населению и восстановление инфраструктуры города, сообщает «Интерфакс».

«Ночью глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Донбасс посетили Кириенко и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Они побывали в Мариуполе, посетили окрестности «Азовстали», завод имени Ильича и морской порт», — передаёт информагентство.

Известно, что в этой работе активное участие будут принимать регионы России.

В рамках рабочей поездки государственые деятели также побывали в Волновахском районе и на Донском химико-металлургическом заводе.