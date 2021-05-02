Кикунинский завод будут реабилитировать

Зампредседателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и руководитель Минсельхоза РД Баттал Батталов проведи выездное совещание в Гергебильском районе с участием заместителей руководителей муниципалитетов Хунзахский, Гумбетовский, Унцукульский, Шамильский, Гергебильский и представителей их АПК.

Совещание было направлено на проработку вопросов финансового оздоровления Кикунинского завода, имеющего современное техническое оснащение, позволяющее перерабатывать большие объёмы плодов для производства консервной продукции. Ещё одним вопросом в рамках поддержки реабилитации завода были озвучены задачи для муниципалитетов: в них должны быть установлены асептические головки по первичной переработке продукции, а также на их территории требуется закладка виноградников и садов.

Баттал Батталов поставил перед муниципалитетами задачу определиться со своими направлениями в рамках озвученной цели.