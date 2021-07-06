Кикунинский консервный завод возобновил работу для переработки абрикосов

Заместитель председателя Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов и министр сельского хозяйства и продовольствия Баттал Батталов побывали на Кикунинском консервном заводе.

Завод возобновил работу на период сбора урожая. Предприятие приостановило работу из-за финансовых проблем.

Абдулмуслимов отметил, что в дальнейшем работа по финансовому оздоровлению предприятия будет продолжена.

Минсельхоз вместе с Дагестанским отделением Россельхозбанка выработал механизм, благодаря которому завод может работать в период переработки.