Киевский режим готовит «Варфоломеевскую ночь»

Нацисты объявляют христиан вне закона

У все еще пытающихся сопротивляться в Мариуполе террористов запрещенного в России «Азова» уже не хватает всего – времени, пространства для маневра, боеприпасов. Несмотря на это, перед тем как отступить из еще одного квартала, они в течение целого часа, не жалея дефицитных боеприпасов, рискуя быть отрезанными от своих основных сил, расстреливали прямой наводкой православный храм. Такую лютую ненависть у нацистов вызывает православие.

А 30 марта нацисты нанесли прицельный удар из 122 мм гаубиц по храму в селе Варварка (ЛНР), когда в нем проходила литургия Преждеосвященных Даров. Подобные действия имеют давнюю традицию в вооруженных формированиях киевского режима.

Осенью 2014 года, когда после Изваринского и Иловайского котлов фронт в целом стабилизировался, украинские формирования перешли к тактике «выдавливания населения», нанося огневые налеты по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. Цель этих военных преступлений – сделать невозможной жизнь людей, заставить их бросить свои дома и уходить в Россию, чтобы реализовать бандеровский принцип: «Территория без людей».

Эта бесчеловечная тактика была предложена ВСУ американскими военными советниками, причем особое внимание они рекомендовали уделять огневому поражению православных храмов, чтобы показать донбассцам, что «Бог их оставил». И уже к декабрю 2014 года огнем ВСУ было уничтожено 90 храмов.

Причем помимо строгого исполнения инструкций «белых господ» в лице американских кураторов, проявлялась и личная инициатива. Так, все помнят видеозапись, на котором боевичка «Айдара» Вита (Виктория) Заверуха стреляет из РПГ-7, на выстрелах которого написано «Смерть православным!», по храму поселка Широкино.

Это не случайно – по сути дела, украинский нацизм является оккультной неоязыческой сектой, где на место Бога ставиться «нацiя» — «Украина понад усе». Вне зависимости от того, кем себя конкретные нацики позиционируют – униатами, родноверами, гностиками, приверженцами раскольников или сатанистами, православные для них- онтологические враги.

А обвинения УПЦ МП в «связях с Москвой» и в «работе на ФСБ» — не что иное, как стремление рационализовать и институализировать свою ненависть. В реальности священноначалие УПЦ и большинство священства лояльно к существующим властям, избегает политики. Некоторые приходы даже собирали помощь для ВСУ.

После Дебальцевского котла и заключения Минска-2 Порошенко решил использовать православных в качестве внутреннего врага, на которого можно будет канализировать ненависть «свидомитов» и отвлечь их от собственных провалов. Впрочем, вскоре он осознал, что намеченная им жертва не так уж беззащитна – чтобы защитить свои храмы, на приходах начали создавать группы самообороны, в которых входили даже некоторые участники «АТО». В воздухе запахло новым гражданским конфликтом с непредсказуемыми последствиями, и киевский режим тогда снизил силовое давление на УПЦ, сконцентрировавшись на «Томосе».

Сменивший Порошенко Зеленский демонстрировал поначалу индифферентность к религиозному вопросу, и любимое детище Порошенко «ПЦУ», оставшееся без сугубой заботы и поддержки режима, стало увядать. И вот теперь в ВРУ внесены сразу два закона о запрете УПЦ и изъятии всего ее имущества. Есть все основания полагать, что такой «закон» может быть принят в ближайшее время.

Некоторые наблюдатели полагают, что таким образом режим Зеленского стремится любой ценой заработать «очки у нацистов», не понимая, что этот шаг может привести украинское общество к еще большему расколу, что в условиях боевых действий может иметь страшные последствия для украинской государственности. Ведь в условиях нынешней тотальной вооруженности можно предположить, что прихожане могут встать на защиту храмов с оружием в руках, и на территориях все еще подконтрольных нацистскому режиму разгорятся бои новой гражданской войны.

Однако реальность такова, что Зеленскому сегодня нет нужды зарабатывать одобрение нацистов. Во-первых, он от него больше не зависит и даже находится, скорее всего, вне досягаемости украинских наци. Во-вторых, он сегодня и так достаточно популярен в их рядах. В-третьих, он сам, несмотря на еврейские корни и деда-фронтовика, является самым настоящим и состоявшимся нацистом. А, в-четвертых, ему глубоко плевать на судьбу украинской государственности. О чем, хотя бы, свидетельствует тот факт, что практически после каждого раунда переговоров он фактически опровергает и без того слабые позиции украинской делегации, на которых она пытается выстроить диалог.

Что же до раскола и эскалации насилия внутри украинского общества, то нацистский режим их не только не боится, но, напротив, по указанию американских и британских кураторов, стремиться максимально дестабилизировать ситуацию в стране, спровоцировать все новые и новые расколы и конфронтационные линии. Счет числа жертв беспредела фольксштурма и нацбатальонов в украинских городах вполне сопоставим с боевыми потерями и идет на тысячи. Причем все чаще и чаще поступают сообщения о реальных боестолкновениях между конкурирующими бандами фольксштурма, между тербатовцами и силовиками.

Также появляются известия об объединении граждан в группы самообороны для защиты. Таким образом планируемая нацистским режимом «Варфоломеевская ночь» вполне могла бы вылиться в «Тридцатилетнюю войну», однако союзные силы России и Народных Республик, вне всякого сомнения, сумеют прекратить гонения нацистского режима на православных. Ведь защита основополагающих свобод, в том числе и свободы вероисповедания, от бандеровской тирании, это одна из главных задач специальной военной операции.

Борис Джерелиевский