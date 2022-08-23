Экономика

КЭМЗ переходит на бережливое производство

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Под управлением регионального центра компетенций Ставропольского края Кизлярский электромеханический завод осуществляет переход на бережное производство.

Данная мера осуществляется в рамках национального проекта «Производительность труда». Технология бережливого производства будет осуществляться на нескольких участках завода с целью повышения производительности труда. Завершить данный переход планируется до конца текущего года. Финансирование указанных мероприятий будет осуществляться за счёт средств из федерального бюджета.

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