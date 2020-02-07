КЭМЗ открывает цех сборки легкомоторных самолетов

Общая площадь цеха составляет 5 тысяч квадратных метров. Завод вложил в строительство павильона собственные деньги.

По словам гендиректора завода Ибрагима Ахматова, в этом году планируется сборка сразу трех самолетов. У предприятия есть собственная взлетно-посадочная полоса и выход на аэродром.

Концерн КЭМЗ выпустил самолет совместно с Московским авиационным институтом. «МАИ-411» представили на авиасалоне в Жуковском.

В 2020 году завод запускает широкое производство 10-ти местных самолетов и самолетов-амфибий.