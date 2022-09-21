КЭМЗ начинает мероприятия по нацпроекту «Производительность труда»

КЭМЗ будет сотрудничать с РЦК Ставропольского края в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». На Кизлярском электромеханическом заводе стартовали мероприятия нацпроекта «Производительность труда», реализуемые в сотрудничестве с Региональным центром компетенций Ставропольского края.

Прибывших в регион экспертов приветствовал заместитель министра экономики и территориального развития РД Шамиль Аммаев.

В рамках сотрудничества с РЦК Ставропольского края на заводе будут внедряться новые технологии, в том числе принципы бережливого производства. Ожидаемые результаты – повышение производительности труда, сокращение незавершенного производства и уменьшение потерь, совершенствование производства и повышение востребованности продукции. Для этого эксперты будут определять узкие места, влияющие на производительность линии, выявлять основные проблемы и устанавливать целевые показатели по повышению эффективности.

Все мероприятия будут реализованы до конца текущего года. Финансирование их осуществляется за счет средств федерального бюджета.