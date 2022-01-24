КЭМЗ готовит поставку первой партии гидроусилителей руля

Концерн КЭМЗ планирует промышленные поставки гидроусилителей руля в 2023 году. Первую партию получит КАМАЗ. Начало промышленных поставок планируется в 2023 году.

С «Камазом» у нас серьезный проект — гидроусилители руля. Установочную партию — 30-50 штук — запускаем в этом году, в следующем году мы должны поставить им уже более тысячи единиц продукции», — сказал Ахматов.

Всего на предприятии в настоящее время разрабатывается и изготавливается пять различных наименований продукции для российского автогиганта. «Сейчас практически закончились испытания по педали акселератора, на испытании находится педаль тормоза», — привел примеры гендиректор завода.

Кроме того, по словам Ахматова, в этом году «Концерн КЭМЗ» намерен нарастить объем производства отдельных видов продукции. «По авиационным двигателям также движение идет, планируем в этом году раза в три повысить объемы производства», — сказал генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов.

Концерн КЭМЗ основан в 1962 году. Предприятие занимается разработкой и производством авиационной техники для авиационной холдинговой компании «Сухой» и российской самолетостроительной корпорации «МиГ».