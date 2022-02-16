Каждый переносит болезнь индивидуально

Официальный портал регионального оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции приводит обнадеживающие данные: на 15.02.2022 в республике вакцинировано 1125 361 человек (процент иммунизированных – 62,5).

По идее эти цифры должны напрямую влиять на эпидемиологическую ситуацию в целом. Что ж, давайте посмотрим на статистику заболеваемости/смертности.

12 февраля – 562 подтверждённых случая за сутки, госпитализировано 153, умерло 6;

13 февраля – 575/75/6;

14 февраля – 582/62/6.

Число госпитализаций, как видим, действительно сократилось, но не в последнюю очередь связано это с тем, что в настоящее время у нас доминирует так называемый омикрон-штамм, отличающийся более легким течением и меньшей долей смертельных исходов. Вот и на недавнем заседании оперштаба руководителем регионального Управления Рос­потребнадзора Николаем Павловым было отмечено, что сегодня в Дагестане преобладает заражение новым вариантом COVID-19, при этом 30 % среди всех заболевших – бессимптомные носители.

Главный санитарный врач РД также сообщил: наибольший прирост больных на 21-й территории, в 13 муниципальных образованиях отмечается стабилизация ситуации. Тем не менее летальность по-прежнему очень высокая: Дагестан входит если не в двадцатку, то уж точно в тридцатку худших по показателю смертности субъектов РФ. Тут можно, наверное, делать определенные выводы, судить в какой-то степени о состоянии отрасли в целом, о том, на каком уровне находится наша медицина. Мы и сами это прекрасно знаем – у всех есть родственники, друзья, знакомые, которые переболели, так или иначе столкнулись с проблемами в части оказания квалифицированной медпомощи, порой – с непрофессионализмом, равнодушием со стороны врачей.

Прививка снижает риск заражения. Подавляющее большинство вакцинированных переносит болезнь намного легче. У нас были такие пациенты, ни один из них не лежал в реанимации

А болеют все: и непривитые, и вакцинированные. Правда, болеют по-разному. Тут многое зависит от особенностей организма, иммунной системы конкретного человека.

– Вакцинация вовсе не исключает того, что ты можешь заболеть – прививка изначально не подразумевает стопроцентную гарантию, – говорит главный врач Республиканской клинической больницы Газияв Мусаев. – Однако прививка снижает риск заражения. Подавляющее большинство вакцинированных переносит болезнь намного легче. У нас были такие пациенты, ни один из них не лежал в реанимации, не перенёс коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Многие эксперты, рассуждая на страницах «Дагестанской правды» о пандемии COVID-19, вспоминали последствия от «испанки», бушевавшей более 100 лет назад и унесшей до 50 млн жизней (по разным оценкам, от 1 % до 5 % населения земли). Наибольшее число жертв тогда пришлось не на первую волну, а на последующие. Похоже, подобное повторяется и с нынешним вирусом.

Вместе с тем один из наших постоянных авторов, завотделом персонализированной медицины ДГМУ, руководитель направления геномных исследований Института физики ДФИЦ РАН, член ВОГиС Магомед Раджабов указывал на то, что современные возможности перемещения, количество перемещающихся людей и скорость несопоставимы с таковыми в период «испанки». К тому же специалисты раньше не встречались со столь нетипичной формой и во многом еще непонятным полисистемным течением болезни, поражающей различные органы человека.

В этой связи учёный обращал внимание на следующее:

«В мире живет примерно 8 млрд человек. Если даже рассматривать самый обнадеживающий сценарий, что 25 % переболевших смогут обеспечить иммунитет всему населению, то в абсолютных цифрах это 2 млрд человек! Зная, что смертность от заразившихся составляет примерно 1 %, нетрудно понять, что в абсолютных цифрах она составляет 20 млн человек. Это то потенциальное число жертв от коронавируса, которое следует ожидать при условии, что не будет проведена вакцинация. Более вероятный сценарий – это когда коллективный иммунитет обеспечит 60 % зараженного вирусом населения, что означает увеличение числа умерших в три раза, до 60 млн человек. Вот почему такой ажиотаж с разработкой вакцины. Во все времена в критических ситуациях возобладал разум человеческий, и я надеюсь, что и в нынешней борьбе решающим фактором избавления от неожиданной и коварной напасти будет наш разум! Мракобесие, депрессивные психозы, инстинкты не могут быть доминантами цивилизованного общества».

Среди муниципалитетов-лидеров по вакцинации населения от коронавируса на сегодняшний день лидирует Хивский район (103,10 %, 10,8 тыс. чел.), следом идут Гумбетовский (95,05 %, 9,1 тыс. чел.) и Гергебильский (94,14 %, 10,9 тыс. чел.) районы. В числе аутсайдеров традиционно Махачкала (46,74 %, 211 тыс. чел.), Дербент (50,67 %, 39,5 тыс. чел.) и Избербаш (54,50 %, 20,7 тыс. чел.).

Источник: Дагестанская правда