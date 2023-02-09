Каждый из участников СВО является примером для будущих поколений

Ежедневно наши военнослужащие, рискуя жизнью на передовой, обеспечивают безопасность Отечества. Одним из таких отважных бойцов является наш земляк Солтан Иманмурзаев.

Солтан Иманмурзаев родом из села Новая Коса Бабаюртовского района. Он окончив местную школу, как полагается в жизни у мужчины-прошел службу в рядах Вооруженных сил России.

После службы в армии работал в Ханты-Мансийском автономном округе в городе Нефтеюганске.

Когда началась специальная военная операция на Украине, он не мог остаться в стороне. С малых лет Солтана учили быть храбрым и смелым, не отступать перед трудностями, вставать на защиту Родины в сложное для нее время.

Когда началась частичная мобилизация, наш земляк в числе первых встал на защиту своего Отечества.

Солтан с первых дней со своими товарищами несёт службу с честью, справляется с самыми сложными боевыми задачами.

Внес свою лепту в освобождение Луганской Народной Республики. За время участия в зоне СВО за бойца переживали и молились вернуться домой живым и здоровым его родные, близкие, друзья.

И вот настала эта долгожданная встреча!

На днях Солтан Иманмурзаев вернулся домой из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск домой. Своего героя в его родном селе Новая Коса встретили, как героя, с песнями и танцами односельчане. Для всех его приезд стал радостной вестью. Как во времена Великой Отечественной войны, когда очень редко фронтовики возвращались домой в отпуск. Как ветераны ВОВ были хорошим примером для многих поколений нашей страны, верим,что и каждый из участников СВО является таким же достойным примером для молодых.

После краткосрочного отпуска Солтан набравшись дома новых сил и энергии, вернется к своим боевым друзьям вновь пополнить ряды защитников своей страны, потому что в это сложное время наша Родина в большой опасности и очень нуждается в защите своими достойными сыновьями.

Мы желаем Солтану здоровья, вернуться живым из СВО и принести Победу Отечеству!

Источник: https://golosstepi.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-z/82114/