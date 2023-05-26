Каждый из добровольцев с честью выполняет свой долг перед Родиной

Глава государства Владимир Путин в своем выступлении, при чествовании Защитников Отечества в Кремле высшими государственными наградами страны, отметил: «Все они вместе сражаются за Родину, за Россию». В эти дни наши российские военнослужащие продолжают отстаивать свободу и независимость нашей Родины, решают важные государственные задачи СВО, от результата которой будет зависеть будущее нашей страны.

Выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции наши ребята показывают исключительную доблесть, стойкость, решительность и храбрость.

И сегодня мы все обязаны знать имена тех, кто в эти дни находится на передовой непростой борьбы с неонацистами. Эти ребята, рискуя жизнью, сражаются за наше будущее и за правду. Наши российские военнослужащие каждый день примером своей жизни доказали и доказывают, какой большой силой обладает искренняя любовь к Отчизне, стремление работать для блага народа.

Когда для нашей Родины настало трудное время и она нуждалась в помощи своих защитников, как и тысячи его сыновей, наш земляк Арслан-Али Абилжалиев не мог остаться в стороне. Взяв в руки оружие встал на защиту интересов своего Отечества. Арслан- Али в октябре прошлого года в числе добровольцев отправился в зону специальной военной операции.

Арслан-Али родился и вырос в селе Ново-Владимировка Кизлярского района Дагестана. После окончания школы Арслан-Али Абилжалиева призвали в ряды Российской Армии. Свой воинский долг перед Отечеством и школу мужества он проходил в Нижнем Новгороде. После армии работал водителем. В эти дни наш земляк со своими боевыми товарищами яростно сражается с фашистскими нацистами на территории Украины, с честью выполняя свой долг перед Родиной. Этих ребят в зоне СВО с разных уголков нашей необъятной страны сегодня на поле боя объединяет любовь к своей Отчизне, земле и родному краю, которую им привили с малых лет их родители, родная школа, учителя и, конечно, ненависть к общему врагу. Находясь вдалеке от дома, на чужбине, наш земляк мысленно всегда со своими родными, близкими, друзьями. Ведь дома АрсланА с нетерпением ждут его сестры Насипли и Асылгуль и их семьи. Когда над Родиной нависла опасность, его сестры, зная характер своего брата, не сомневались, что он примет решение защищать Отечество!

Ждём наших ребят живыми и здоровыми, которые не допустят проникновение фашизма на нашу Родину. Мы гордимся каждым из них!

Источник: Голос степи