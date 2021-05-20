Казбековский район Дагестана и Карачаевский городской округ КЧР подписали «Договор дружбы»

В Казбековский район приехала делегация из Карачаево-Черкесии, в ее составе – мэр Карачаевского городского округа Альберт Дотдаев, его заместители Азрет Караев и Амин Темирезов, представитель Правительства РД в Карачаево-Черкесии Магомед Магомедов и другие работники Администрации КГО.

Гостей встретили национальными песнями и танцами и провели экскурсию по Казбековскому району.

В поселке Дубки подписали Договор дружбы между Казбековским районом Дагестана и Карачаевским городским округом Карачаево-Черкесской Республики.