Казаки – добровольцы защищать Отечество готовы!

Сегодня, 10 июня, очередная, четвертая группа терских казаков-добровольцев в составе 19 человек отправилась на защиту рубежей Отечества в зону СВО.

Торжественные проводы состоялись в Кизляре, у Поклонного Креста на площади Свято-Георгиевского Храма.

Провожали казаков родные и близкие, друзья, и, по сложившейся доброй традиции, представители власти.

Открыл мероприятие атаман Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества Василий Наумочкин, а после звучания гимнов России и Дагестана Государственный Кизлярский терский казачий ансамбль исполнил Гимн Терского казачьего войска.

Добрые напутственные слова добровольцам сказал председатель Кизлярского городского Собрания депутатов Александр Полюшко. Он пожелал, чтобы ребята вернулись домой в таком же составе, живыми и невредимыми.

Искренние пожелания достойной службы добровольцам выразил и.о.главы МР «Тарумовский район» РД Василий Джамалов, в частности, отметив: «Казаки во все времена были славными сыновьями Отечества. Желаю вам выполнить поставленную задачу и вернуться домой живыми и здоровыми. Победа будет за нами!».

К словам выступающих присоединился заместитель главы Кизлярского района Мурад Багандов, также пожелав ребятам Победы.

«Все, кто воюет сегодня с нацизмом – герои. Они с честью выполняют задание Главнокомандующего России, стали примером для молодого поколения», — сказал в своем выступлении военный комиссар Тарумовского и Ногайского муниципальных районов Александр Мельников.

Проводить казачий отряд также пришел военный комиссар Кизлярского района, г.Кизляра и Южно-Сухокумска Рамазан Курамагомедов.

Духовные слова наставлений казакам сказал Благочинный Кизлярского церковного округа, иерей Павел Каликин: «Быть воином – это подвиг. Божьей помощи вам и благословения. Пусть Христос хранит вас!»

Стихотворение о России казакам продекламировал Вячеслав Лодин из Тарумовки, кадет 1-го Дагестанского кадетского корпуса имени генерал-полковника Трошева, передав казакам именную посылку.

Отеческие наставления добровольцам сказал Василий Наумочкин, атаман Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества: «В зоне СВО ребятам нужна наша помощь, чтобы они могли передохнуть. Хотелось бы, чтобы этот 4-й отряд был крайним, чтобы все закончилось. Но если Родине будет нужно, будет и 5-й, и 6- й отряд! Каждый казак готов взять в руки оружие и защищать Россию!», — отметил В.Наумочкин.

Далее Благочинный Кизлярского Церковного округа, иерей Павел Каликин совершил Благословенную молитву.

Объятия провожающих, которых было много. Так, проводить своих братцев-казаков из п.Комсомольского приехал юный казак Виктор Барабашев; Захар, Артем и Маргаритка Сабановы из Кизляра провожали своего дядю, Николая Сабанова. Отметим, что брат Николая Сергей, отец ребятишек, уже воюет в зоне СВО. Александра Болгова из Коктюбея провожали отец Николай и дочь Варя.

Построение. И казачий отряд под музыку «Прощание славянки» в сопровождении атамана Василия Наумочкина отбыл для выполнения боевого задания.