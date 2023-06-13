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Кавалера медали Суворова из села Ичичали Давуда Садаева после ранения дома встретили как героя

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Уроженец села Ичичали Гумбетовского района, замкомвзвода штурмового подразделения пехоты сержант Садаев Давуд Хабибович принимает участие в спецоперации на Украине с первых дней. Воин освобождал десятки населённых пунктов Новороссии от неофашистов. За проявленные мужество и героизм Садаев удостоен медали Суворова. Указ о присвоении данной государственной награды Давуду Садаеву подписал Президент России, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Также Садаев представлен к медали «За отвагу».

В ходе боев на передовой в Донецкой Народной Республике Садаев получил множественные ранения. Бойца эвакуировали и лечили в городе Москве. После прохождения длительного лечения в Москве в канун Дня России Садаев вернулся домой. Родители, семья, дети, другие родственники и односельчане встретили воина как героя, со знаменами и флагами России.
Давуд Садаев подписал контракт с Минобороны России в 2015 году, за 8 лет в Вооружённых Силах России проявил себя смелым и умелым бойцом, успешно выполняет боевые задачи. Садаев также награждён медалью «Участнику военной операции в Сирии». Пожелаем воину крепкого здоровья, долголетия, удачи и везения во всем, всего самого наилучшего!

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