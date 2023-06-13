Кавалера Медали Суворова Давуда Садаева встретили дома как героя

Уроженец села Ичичали Гумбетовского района, замкомвзвода штурмового подразделения пехоты Давуд Садаев принимает участие в спецоперации на Украине с первых дней. Воин освобождал десятки населённых пунктов от противников и за проявленные мужество и героизм удостоен медали Суворова, а также представлен к медали «За отвагу».

В ходе боев на передовой в ДНР Садаев получил множественные ранения, после чего боец проходил длительное лечение и в канун Дня России вернулся домой. Его в родных краях встретили семья, родственники и односельчане.