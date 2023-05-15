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Кавалер ордена Мужества Ухумаали Гусейнов принял участие в праздновании 78-летия Победы

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В рамках мероприятий по празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уроженец села Тлярата Гумбетовского района капитан Ухумаали Гусейнов, который был удостоен ордена Мужества за подвиги, совершённые в ходе СВО на Украине, принял участие в акции «Знамя Победы».

Также Гусейнов возложил венки к памятнику воинам Великой Отечественной войны в селе Тлярата Гумбета. Память поколения победителей фашизма также почтили глава АСП «Село Тлярата» Анвар Залумханов и его сын Гасан Залумханов, который также является участником СВО.

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