Кавалер медали Жукова из села Верхний Арадерих Абуталиб Гасанов приехал в отпуск из зоны СВО

Кавалер медали Жукова, уроженец села Верхний Арадерих Гумбетовского района Абуталиб Гасанов приехал в отпуск из зоны СВО. Для матери бойца, его детей, супруги и многочисленной родни его приезд стал настоящим праздником.

Встретили защитника Отечества за праздничным столом. На стене красовался баннер с государственной наградой, которую вручили Гасанову за подвиги, совершённые в ходе СВО на Украине, – медалью Жукова.

Отметим, что десятки гумбетовцев удостоились высоких наград за храбрость и героизм, проявленные в СВО на Украине.