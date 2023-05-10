Катар заинтересован в сотрудничестве с Дагестаном по линии агропромышленного комплекса

Об этом сообщил Глава РД Сергей Меликов по итогам Кавказской инвестиционной выставки.

«Посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани высказал заинтересованность в том, чтобы сотрудничать в сфере АПК. Будем детально прорабатывать эти вопросы», — отметил руководитель региона.

Также Сергей Меликов выделил контакты, которые удалось установить на выставке с кредитными организациями и предпринимателями из соседних регионов.

«Очень много принято решений, касающихся сельского хозяйства. В том числе поддержка по линии ВТБ самого крупного сада фундука России, который разбит в Дагестане, и сотрудничество с Росагролизингом. Наша республика интересна и предпринимателям из соседних регионов, потому что у нас есть ранние сорта фруктов и можно развивать интенсивное садоводство. Обменялись контактами, ждем их в гости», — сказал он.