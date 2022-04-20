Каспийску присвоят звание «Город трудовой доблести»

Правительство Дагестана поддержало решение органов местного самоуправления Каспийска о присвоении городу почетного звания «Город трудовой доблести».

Соответствующее распоряжение председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал 19 апреля.

Согласно документу, Правительство Дагестана обратилось к Главе республики Сергею Меликову с предложением о ходатайстве перед Президентом РФ Владимиром Путиным о присвоении звания дагестанскому городу.

«Обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городскому округу «город Каспийск» почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Предложить Главе Республики Дагестан поддержать ходатайство, указанное в пункте 2 настоящего распоряжения, и обратиться к Президенту Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Учреждено в марте 2020 года.