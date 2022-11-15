Каспийской флотилии – 300 лет

_ Краснознаменной Каспийской флотилии, одному из старейших оперативных объединений Российского флота, 15 ноября 2022 года исполнится 300 лет. Сейчас Каспийская флотилия является самым мощным военно-морским объединением на Каспии, где она обеспечивает соблюдение национально-государственных интересов Российской Федерации.

Первая военная флотилия под руководством Фёдора Апраксина появилась на Каспии в период Персидского похода летом 1722 года. Документально создание флотилии было закреплено указом Петра I 15 ноября.

Завоевание Каспия Россией велось почти 100 лет. В 1813 году с заключением Гюлистанского мирного договора Россия приобрела монопольное право на содержание в Каспийском море военного флота. С 1867 года главной базой Каспийской флотилии стал Баку – незамерзающий порт. Однако после распада СССР и преобразования бывших республик в суверенные государства силы флотилии пришлось перебазировать из Баку в Махачкалу и Астрахань.

В апреле 2018 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял решение о передислокации флотилии в Каспийск. Началось строительство береговой инфраструктуры и жилья. Специалисты считают, что Каспийск как место постоянного базирования удобнее и ближе к оперативному театру военных действий в Ближневосточном регионе, чем Астрахань.

В новых геополитических условиях роль и значение Каспийской флотилии возрастают. Главными задачами являются обеспечение национально-государственных интересов России в регионе, противодействие терроризму. Современные реалии жизни поставили корабли и части Каспийской флотилии на страже южных рубежей России.

Флотилия в октябре 2015 года приняла участие в военной операции России в Сирии. Привлечение военно-морских сил было обусловлено тем, что значительная часть боевых действий велась на территории, прилегающей к акватории Средиземного моря. ВМФ должен был бесперебойно и своевременно доставлять по морю вооружение и боеприпасы. Также на флот были возложены и боевые задачи – поддерживать огнем наземные операции и защищать российские базы с моря.

В октябре 2015 года к операции привлекли четыре корабля Каспийской флотилии: ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг», которые базируются в Махачкале.

В ночь с 6 на 7 октября с этих кораблей был нанесен массированный удар 26 крылатыми ракетами комплекса морского базирования «Калибр-НК» по 11 объектам на территории Сирии. А 20 ноября корабли Каспийской флотилии выпустили 18 крылатых ракет и успешно поразили все 7 целей. Корабли и дальше регулярно наносили удары ракетами «Калибр-НК» по целям на сирийской территории.

Сейчас Каспийская флотилия по-прежнему мощное, боеспособное объединение, являющееся не только южным форпостом России, но и гарантией неприкосновенности южных рубежей, важнейшим инструментом внешней политики государства на Каспии. В ее состав входят ракетные, торпедные и артиллерийские катера, десантные корабли на воздушной подушке, базовые и рейдовые тральщики, части морской пехоты, береговых ракетно-артиллерийских войск и другие.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/kaspijskoj-flotilii-300-let/