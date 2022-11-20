Каспийской флотилии 300 лет: в Дагестане проходят торжественные мероприятия

В 1722 году по указу Петра I была сформирована в Астрахани военно-морская база — флотилия, которая и сегодня продолжает выполнять свои функции. В 2018 Каспийская флотилия была переброшена в Дагестан, в связи с чем юбилей в 300 лет празднуется как в Астрахани, так и в Дагестане. Торжественные мероприятия проходят в городах Каспийск и Махачкала с 16 ноября. Сегодня утро личный состав Каспийской флотилии начал с торжественного построения и поднятия флага. Моряков лично приехал поздравить Сергей Меликов.