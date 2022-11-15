Каспийская флотилия отмечает 300 лет со дня основания

В 1722 году Пётр I издал указ об основании в городе Астрахань военного порта и образования военной флотилии. В 2018 году решением руководства страны Каспийская флотилия была перебазирована в Республику Дагестан. В связи с этим, празднование юбилея флотилии проходит и в Астраханской области и в Дагестане.

В Астрахани торжества стартовали ещё 13 ноября. В городе у памятника морякам Волжской и Каспийской военных флотилий было организовано посвящение школьников в юнги Юнармии и в ряды юнармейцев. В церемонии приняли участие более двухсот человек.

14 ноября была организована конференция «Роль Каспийской флотилии в обеспечении военной безопасности российского государства в период 18 — 21 веков».

В день образования флотилии 15 ноября торжества прошли на площади Петра I города Астрахани. Завершением торжеств стал праздничный концерт.