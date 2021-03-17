Каспийская флотилия дала хороший стимул социально-экономическому развитию Дагестана

Перебазирование Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан дало хороший стимул социально-экономическому развитию региона. Решение о смене места дислокации было принято в 2018 году. Причиной стала необходимость повысить мобильность основных сил флотилии — для выхода судов в Каспийское море из Астрахани требуется больше времени.

Акватория Каспийского моря в Дагестане не замерзает даже зимой, что обеспечит флотилии круглогодичную навигацию.

Передислокация в новый пункт, имеющий непосредственный выход в центральную часть Каспия, обеспечила круглогодичную навигацию. Она дает немалые преимущества при организации боевой подготовки флотилии по сравнению с условиями на прежнем месте базирования в Астраханской области — в устье реки Волги, — отметил командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

В Астраханской области в последние годы фиксируют падение уровня моря, к тому же зимой местная акватория часто замерзает. Совокупность этих и других факторов повлияла на решение передислоцировать флотилию в Дагестан.

Оно имеет стратегическое значение для социально-экономического развития республики. Сейчас в регионе помимо военных объектов возводится жилье, школы и детские сады для семей моряков. Строится мол — гидротехническое оградительное сооружение для защиты акватории от волн.

Построен военный городок, где уже возведены четыре жилых дома с 528 квартирами для военнослужащих флотилии. Многоэтажки построены под ключ — квартиры меблированы и обеспечены техникой.

Сейчас население Каспийска превышает 100 тысяч человек, еще около 40 тысяч прибавится после полной передислокации флотилии.

Министерство обороны, помимо прочего, возвело в Каспийске многофункциональный медицинский центр на 76 коек. В госпитале установлено современное оборудование для проведения анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также компьютерный томограф, рентген-аппарат и аппараты ИВЛ. Учреждение полностью готово к работе.

По Каспийску имеется отдельное поручение главы государства и правительства РФ — обеспечить территорию социальной инфраструктурой. Причем это будет сделано в интересах как военнослужащих, так и гражданского населения.

В программу развития вписался и Махачкалинский международный аэропорт, который расположен даже ближе к Каспийску, чем к столице Дагестана. В 2014-м здесь была завершена реконструкция аэродромного комплекса. Благодаря этому в последние годы пассажиропоток вырос в 3,5 раза. Действующая инфраструктура уже не справляется с таким наплывом, поэтому инвесторами принято решение начать реконструкцию терминала аэропорта. Его пропускная способность составит 150 пассажиров в час. Строительные работы завершатся,полностью пункт обустроят к июню 2021-го.

Перебазирование Каспийской флотилии в Дагестан непосредственным образом влияет на работу воздушной гавани. Значительное увеличение числа вылетов государственной авиации привело к дополнительным нагрузкам на ее инфраструктуру. Поэтому в пределах аэродрома планируется выделить военный сектор для размещения эскадрильи Каспийской флотилии ВМС.

В 2021 году использование аэродромной инфраструктуры достигнет максимума и она уже не сможет обеспечить потребности региона . учитывая увеличение числа гражданских авиарейсов и рост пассажиропотока, требуется вторая взлетно-посадочная полоса.

Это предполагает не только реконструкцию аэропорта, но и появление на его территории транспортно-пересадочного узла. В него войдут пассажирские терминалы, междугородная автобусная станция и железнодорожная пассажирская платформа соединительной ветки Аэропорт — станция Манас. Проектом также предусмотрена организация грузового сообщения как с городами республики, так и с соседними регионами. Реконструкция позволит расширить и географию полетов. Среди планируемых направлений — Тель-Авив, Баку, Тегеран, Израиль, Хайнань, Сочи, Минеральные Воды и Тюмень.

Требует обновления и другой крупный транспортный хаб республики — Махачкалинский морской торговый порт. Он является самым южным незамерзающим портом России, что дает ему возможность работать круглый год. Сейчас это одно из важнейших стратегических звеньев транспортной системы юга России, связанной с государствами Средней Азии, Закавказья и Ираном.

Эти объекты занимают достойное место в инфраструктуре не только Дагестана, но и страны, дают импульс развитию всей республике.

В Каспийске идёт строительство комфортного жилья для военных, развитой социальной инфраструктуры, возведён новый и современный госпиталь, который Минобороны передало системе здравоохранения Дагестана. Кроме того, главное военно-строительное управление Минобороны РФ, по поручению Президента РФ, занимается строительством 74 социальных объектов на всей территории республики стоимостью 13 млрд рублей. По Каспийску есть отдельно поручение Главы Государства и Правительства РФ — обеспечить синхронизированное строительство социальной сферы, это делается как в интересах военнослужащих, так и гражданского населения — школы, детские сады и т.д.

Источник: rg.ru