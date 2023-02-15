Каспийск участвует во Всероссийском фотопроекте «Жены героев»

За каждым героем стоит сильная и любящая женщина – уверены участницы уникального фотопроекта под названием «Жены героев». В рамках него супруги и дети военнослужащих фотографируются с кителями своих мужей. Каждая портретная фотография несет свою смысловую нагрузку и сопровождается фрагментом из письма, написанного женой своему защитнику.

Зародился флешмоб в Самарской области и уже приобретает федеральный масштаб. В Каспийске проект реализуют третьим по счету в стране, после Самары и Рязани. Автор – креативный городской фотограф Алена Нурмагомедова.

«Со мной связалась одна из девушек, ее муж также является военным, и предложила реализовать проект у нас в городе. Отдельное спасибо хозяйке фотостудии, которая предоставила нам площадку», – рассказывает фотограф.

Муж одной из участниц – Анны, служит в Каспийской флотилии и находится в зоне проведения СВО уже 9 месяцев.

«Данной выставкой мы хотим показать, что каждая из нас – не только жена… и мать, и сестра ждет, верит и гордится своим защитником», – делится девушка.

По окончанию съемок планируется провести выставку, – рассказывает фотограф. Также работы будут представлены на странице Нурмагомедовой в социальных сетях.