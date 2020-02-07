Каспийск станет примером для российских моногородов

Фонд развития моногородов отмечает рост инвестиций на площадке «Уйташ». Об этом заявила директор Фонда Ирина Макиева во время видеоконференции с регионами.

По словам руководителя фонда, моногород Каспийск можно ставить в пример другим городам. Динамика вложений здесь самая высокая. На инвестиционной площадке «Уйташ» реализуется больше всего проектов.

По информации Минэкономразвития Дагестана, в 2019 году 5 предприятий получили земельные участки на «Уйташе». Бизнесмены активно строят и обустраивают тут свой бизнес. 6 предпринимателей ждут статуса резидентов ТОСЭР.