Каспийск с размахом встретил Масленицу

Сегодня, 19 февраля, на площади им. Ленина города Каспийска развернулись праздничные гуляния, знаменующее начало масленичной недели.

С самого утра работала тематическая ярмарка и увеселительная программа от детских творческих объединений. А когда народу стало больше, началось торжественное общегородское празднование.

Организаторами праздника в Каспийске выступили «Республиканский центр русского языка и культуры» при Министерстве по национальной политике и делам религий, а также городское Управление по делам культуры, молодежной политики, туризма, физкультуры и спорта.

С приветственным словом к гостям обратился министр по национальной политике региона Энрик Муслимов.

До самого вечера для гостей выступали подопечные учреждений допобразования, воспитанники детской школы искусств имени С. Агабабова, воспитанники воскресной школы г.Каспийска «Ангелочки», Дом Детского Творчества, Терский ансамбль Казачьей песни из г.Кизляра, Хор «Берегиня» при Центре русского языка и культуры и многие другие.

На площади работали спортивные площадки, детские аттракционы, выставка творческих коллективов, а также зоны общепита. По масленичным традициям пеклись блины, дымел самовар, звучали русские народные песни, гостей развлекали скоморохи. Угоститься и принять участие в хороводах успел каждый желающий.

Разделили праздник с каспийчанами первые лица города, почетные граждане Каспийска, а также руководители республиканских министерств.