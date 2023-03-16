Каспийск принял программу переселения из аварийного жилья на период 2023-2025 гг

15 марта под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло совещание по вопросам развития стройкомплекса, где одним из вопросов обсуждения выступил вопрос ликвидации аварийного жилья. На 1 января 2023 года в Дагестане таковыми признаны 91 дом в более 71 тыс кв.м. Город Каспийск в этом ракурсе привлёк особое внимание: там уже процессы начаты и идёт работа согласования с жильцами итоговых решений.

Борис Гонцов сообщил об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного ветхого, подлежащего сносу аварийного фонтана 2023-2025 гг. Сейчас программа согласуется с Минстроем РД.