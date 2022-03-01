Каспийск принял первых вынужденных переселенцев из Луганской области

Семья Симельниковых оказалась в числе беженцев из ДНР и ЛНР, которых эвакуировали из Луганска. Мать с двумя детьми остановилась в городе Каспийске. В ближайшее время состоится встреча мэра города Каспийск Бориса Гонцова с гостями республики. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе устройство детей в садик.

В общей сложности в республике ожидают приезда около шестисот эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР.

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