Общество

Каспийск принял первых вынужденных переселенцев из Луганской области

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Семья Симельниковых оказалась в числе беженцев из ДНР и ЛНР, которых эвакуировали из Луганска. Мать с двумя детьми остановилась в городе Каспийске. В ближайшее время состоится встреча мэра города Каспийск Бориса Гонцова с гостями республики. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе устройство детей в садик.
В общей сложности в республике ожидают приезда около шестисот эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР.

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