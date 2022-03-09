Каспийск отправил 22 тонны гуманитарного груза в Ростовскую область 

Каспийск передал более 22 тонн гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР в Ростовской области.

Депутаты Городского собрания, представители бизнес-сообщества Каспийска и неравнодушные жители загрузили многотонную фуру товарами первой необходимости. Они собрали теплые вещи и продукты, в том числе питьевую воду, муку, сахар, рис, детское питание и хозяйственные товары.

Первая партия помощи, более 10 тонн, отправлена в конце февраля. Каспийчане планируют повторять акцию до тех пор, пока в ней есть необходимость.